Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Monza: Terracciano preferito a Christensen, Castrovilli sugli esterni. In attacco c'è Nzola

Dopo la qualificazione alla finale di Atene grazie all'1-1 a Bruges la Fiorentina di Italiano si tuffa nuovamente sul campionato, con l'obiettivo di provare a centrare la qualificazione alle coppe europee per la terza stagione consecutiva. Per farlo serviranno due vittorie con Monza e Napoli, risultati che darebbero la matematica certezza ai viola.

Nonostante fosse dato per certo Christensen tra i pali, Italiano ripropone Terracciano. In difesa confermata la coppia centrale di Brugge, con Parisi e Kayode sulle fasce. In mezzo al campo torna la coppia Arthur-Mandragora. Il tridente dietro l'unica punta Nzola sarà invece composto da Nico Gonzalez e Castrovilli sui lati, con Barak dietro il centravanti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M.Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; N.Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. All. Italiano

Monza (4-2-3-1): DI Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Mota, Colpani, Zerbin; Djuric. All.: Raffaele Palladino