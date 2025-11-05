Due ex Fiorentina protagonisti di un pezzo rap? Cerofolini e Castrovilli menzionati da... Dani Faiv

Vi sareste mai immaginati due ex calciatori della Fiorentina citati esplicitamente in una canzone di uno dei rapper più conosciuti d'Italia? Succede a Michele Cerofolini e a Gaetano Castrovilli, che hanno vestito la maglia viola per anni (il portiere fino al 2023, il centrocampista fino al 2024) e adesso si trovano di nuovo nello stesso spogliatoio, al Bari.

Due ex Fiorentina citati in una canzone rap?

Il rapper in questione è Dani Faiv, che ha pubblicato la sua raccolta della trilogia di “Teoria del Contrario Mixtape”. In questo progetto, l'artista chiude un ciclo e instaura una sorta di autocelebrazione. Uno dei brani è “Pesand”, realizzato insieme a Young Hash, giovanissimo rapper della scena pugliese che si sta affermando recentemente, originario di Bari.

Spoiler: c'entra il legame con Bari

Proprio questo legame con Hash ha permesso alcune frasi della canzone collegate direttamente ai calciatori del Bari ed ex Fiorentina. “In porta come Cerofolini” e “Connessione con La Spezia, Maggiore-Castrovilli”, queste le barre in questione che citano gli ex viola. L'approfondimento su Esse Magazine.