FOTO - E Gasperini diventa... il truffatore delle pensioni! Clamorosa gaffe della tv argentina

Ha fatto notizia, in questi giorni, il caso dell'uomo che si fingeva sua madre, deceduta tre anni prima e di cui aveva nascosto il cadavere, per continuare a riscuoterne la pensione. Un evento decisamente drammatico, che però ha preso anche dei contorni ironici e… relativi al mondo del calcio.

Gasperini e una gaffe clamorosa

Qualcuno, notando forse una leggera somiglianza, aveva infatti sostituito la foto dell'uomo con quella dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, in una sorta di mix generato con l'intelligenza artificiale. Un semplice meme, peccato che in Argentina abbiano ripreso proprio quella foto per un articolo sulla truffa delle pensioni. Tele Noticias infatti ha mandato in onda un servizio in cui, tra le foto trasmesse, compariva anche quella di Gasperini.



