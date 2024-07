E se fosse Brekalo la chiave per sbloccare Colpani? Per Ikoné e Nzola occhio alle piste arabe

Sono da tenere d'occhio anche diverse cessioni in casa Fiorentina, con le uscite che potrebbero finanziare il mercato in entrata. Come riporta La Nazione, per quanto riguarda Nzola e Ikoné sono da tenere d'occhio le piste che portano in Arabia Saudita.

C'è poi il nome di Josip Brekalo, intorno al quale si è acceso il mercato. Per il croato diverse le richieste anche dalla Serie A. Una su tutte quella del Monza, con cui se n’è parlato nell’ambito dell’affare Colpani. Sull'ex Wolfsburg ci sono anche Genoa e Parma.