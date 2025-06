Tra i giocatori presenti all'evento benefico “Careggio gioca in Viola” in corso questo pomeriggio c'era anche l'ex centrocampista di Fiorentina ed Inter Borja Valero. Queste alcune delle sue considerazioni in merito alle situazioni della sue due ex squadre riportate da Tuttomercatoweb.

"È un peccato perché penso che nessuno pronosticasse una vittoria del PSG coì detta. Tutti davano una partita da 50 e 50 o addirittura l'Inter leggermente favorita e invece è stata una finale a senso unico. Fa male, ma la squadra resta forte e ci sono tutte le basi per ripartire. Inzaghi in Arabia? Dopo 4 anni di Inter Simone aveva bisogno di uno stacco. Andare in un campionato come quello arabo lo farà stare più tranquillo e meno al centro dell'attenzione. Chivu come sostituto? Ha fatto vedere delle belle cose al Parma. Il suo passato interista potrebbe far bene all’ambiente".

“Pioli è il tecnico idoneo per il momento della Fiorentina”

Ha poi parlato di Fiorentina, e della possibilità dell’arrivo di Stefano Pioli in panchina dopo l’addio di Palladino: ”Pioli è un allenatore di altissimo livello. Non ho avuto la fortuna di averlo come tecnico ma penso che sia cresciuto tanto nel frattempo. Ha allenato tantissimi campioni e questo lo avrà fatto sicuramente migliorare. Per il carattere che ha credo che sia uno di quelli idonei per il momento della Fiorentina”.

“Con De Gea e qualche rinforzo il club può ancora migliorare”

Ha anche aggiunto: ”I punti e la classifica dicono che i viola hanno una base solida per crescere e puntare sempre più in alto. Con alcuni rinnovi come quello di De Gea e i rinforzi che arriveranno dal mercato credo che il club possa ancora migliorare".