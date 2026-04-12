Galloppa: "Mandiamo un abbraccio a Vezzosi, si stava riprendendo, speriamo sia tutto a posto. Noi troppo molli, poi l'espulsione..."

Ecco le parole di Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, dopo la sconfitta dei viola per 1-3 contro il Sassuolo.

Sull'infortunio di Vezzosi

“Innanzitutto ci auguriamo il meglio per Vezzosi, per fortuna lo abbiamo visto abbastanza conscio e si stava riprendendo. Episodio fortuito, ma l'importante è che il ragazzo stia bene: gli mandiamo un abbraccio e speriamo che sia tutto a posto”.

Sulla partita

“Siamo partiti un po' molli, soprattutto dietro dove abbiamo perso diversi duelli, il che ci ha fatto concedere troppo. Poi abbiamo avuto occasioni per riaprirla, anche per andare in vantaggio noi: chiaro che appena rientri, se rimani in dieci, cambia la partita. Mi dispiace per Bertolini che sicuramente non l'ha fatto apposta, ma rimanendo in nove sapevamo che sarebbe stata un'impresa”.