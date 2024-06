L'inizio estate di Palladino, tra mercato e scelte per lo staff: ecco chi lo seguirà a Firenze

Tra una telefonata e l'altra, perlopiù con il DS viola Pradè e con il neo DT Goretti (ancora non ufficiale), continuano le vacanze di Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore della Fiorentina si sta concedendo qualche giorno di riposo, ma il cellulare continua a squillare. Sul tavolo ci sono le questioni di mercato. Come sottolinea La Nazione, sono almeno 6 i colpi da piazzare per la squadra che verrà.

E poi c'è il tema dello staff: probabilmente lo seguiranno a Firenze il vice Citterio, il preparatore Corabi e il collaboratore Peluso. In sospeso il futuro dei due match analyst Biraghi e Casella e quello del preparatore dei portieri, visto che in casa viola Savorani e il vice Oliva saluteranno (in pole ci sarebbe Giorgio Bianchi, ex assistente di De Zerbi allo Shakhtar).