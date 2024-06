In attacco sono in diversi con le valige in mano: un gruzzoletto da mettere da parte, con qualche minusvalenza da non sottovalutare

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il prossimo mercato della Fiorentina passa anche e soprattutto da quelle che saranno le cessioni della società viola. Commisso ha dato il via libera a offerte che possono superare il budget stabilito se ce ne sarà occasione, ma il resto sarà normale amministrazione per Pradè e i dirigenti del mercato, che saranno impegnati a rivedere ampiamente la squadra.

I nomi che possono partire sono Ikoné, che è stato cercato da Roma e Lazio e potrebbe partire per una cifra intorno ai 10 milioni; Nzola, che al momento non vale più di 8 milioni; Kouamé, anche lui 8-9 milioni nonostante il rinnovo del contratto automatico. C'è poi da valutare la posizione di Barak, che ad ora potrebbe costare 5,5 milioni. Cifre al ribasso, rispetto al prezzo di acquisto della Fiorentina.