Parole della vigilia per i tecnico della Juventus Thiago Motta, che in conferenza stampa ha parlato del match che l'attende domani contro la Fiorentina:

"A Firenze, come sempre, sarà una partita complicata e noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita. Penso solo alla Fiorentina. Sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana.

Non credo ad una Fiorentina stanca. Immagino di affrontare la miglior Fiorentina. Noi sappiamo che è una grande squadra, con un grande allenatore e giocatori di alto livello. Nella gara di andata abbiamo giocato una grande partita e meritavamo la vittoria, ma non l'abbiamo ottenuta. Noi vogliamo dare il nostro massimo e pensare solo alla squadra per essere superiori in tutti gli aspetti per arrivare alla vittoria".