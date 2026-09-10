Possibile che nessuno riesca ad andarsene da Firenze senza polemiche e guerre legali? Una storia con un finale che non ci piace - VIDEO

Dopo i disastri delle ultime due settimane si torna al campo e la partita di Venezia vale davvero doppio per la Fiorentina. C'è da iniziare a vincere, con Vanoli che torna in panchina, per provare a dimenticare giornate davvero difficili e complicate.

Non ci piace come è finita con Grosso. Non per l'addio, ma per tutto quello che abbiamo letto in queste giornate. Ma è possibile che nessuno riesca ad andarsene da Firenze senza polemiche e guerre legali? Evidentemente va così. Vanoli ha il compito anche di restituire calma e senso tattico ad una squadra che sembra aver perso tutto (sempre che lo abbia mai avuto) e in pochi giorni.

La vecchia guardia

A Venezia la situazione non è buona, con zero punti in classifica, ma sicuramente gli obiettivi sono diversi. L'allenatore gigliato si affiderà a quello che rimane della vecchia guardia: Ranieri, Fagioli, forse anche Pongracic e Dodò. Meglio puntare su chi si conosce per poi, piano piano, cominciare a mettere dentro i volti nuovi. Soprattutto in difesa dove la Fiorentina ha il compito, urgente, di chiudere la porta e gli spazi. Davvero troppe le reti prese in questo inizio di stagione, davvero troppi i problemi nel reparto arretrato dove i difensori ne stanno combinando di tutti i colori e De Gea non sembra più riuscire ad essere decisivo come un tempo. In porta c'è sicuramente il minore dei problemi, ma il numero uno spagnolo in questo momento non sembra più essere quello del passato. La Fiorentina ha bisogno anche di lui, oggi capitano, per tornare a difendere bene la propria area di rigore.

Spazzare via l'aria pesante

Dopo il Venezia ci sarà il Napoli e poi la sosta. Chiaro che vincere in Laguna varrebbe davvero tanto. Per spazzare via, intanto, un po' di polemiche e l'aria davvero pesante che si respira. Non vogliamo nemmeno immaginare, in caso di sconfitta, cosa potrebbe accadere nell'ambiente viola. Ci vuole ottimismo, nonostante il momento sia davvero delicato e di difficile comprensione per tutto quanto accaduto.