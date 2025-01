C'è anche la Fiorentina su un attaccante in uscita dall'Ajax. I dettagli

Il classe '95 Chuba Akpom, attaccante inglese, sta per lasciare l'Ajax. Come scrive il De Telegraaf il calciatore è cercato da Fiorentina, Lille e Sunderland e può partire in prestito. Potrebbe essere la punta di scorta in arrivo a Firenze per prendere il posto dell'uscente Kouame?

Il Leicester si è ritirato dalla corsa al calciatore, che è in uscita in quanto non rientra nei piani di Farioli, tecnico toscano e allenatore dell'Ajax. Il club di Amsterdam ha infatti ancora uno slot per i prestiti esteri.