Sul proprio canale YouTube ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà, affrontando molte delle piste di mercato che coinvolgono la Fiorentina, che necessita di sistemare vari tasselli della propria rosa in questi ultimi giorni di mercato invernale.

‘Pongracic sondato anche dall’Atalanta, ma è legato a Comuzzo'

“Il Monza per salvarsi dovrebbe fare un’impresa come la Premier vinta dal Leicester, per questo non stupisce che escano altri calciatori. Maldini all’Atalanta significa Zaniolo alla Fiorentina, il calciatore vuole andare a Firenze Le evoluzioni di oggi saranno decisive per Comuzzo, il Napoli ha alzato l’offerta arrivando a 30, la Fiorentina chiede 35 + bonus. Pongracic è stato sondato da tutti, probabilmente anche dall’Atalanta, ma non possono partire sia lui che Comuzzo”.

‘Biraghi resta sullo sfondo per Inter e Napoli, e Fagioli…’

“Fagioli: non credo che la Juventus si accontenti di 15 milioni, la Fiorentina lo sta seguendo, perchè la vicenda Bondo è bloccata dall’infortunio del calciatore del Monza, e ancora non si conosce la diagnosi. Biraghi resta sullo sfondo per l’Inter, ma può essere un’opzione anche per il Napoli nelle ultime ore”.