Non si placano gli attacchi a Rocco Commisso e alla sua gestione comunicativa, stavolta da parte di Guido Vaciago, firma di punta di Tuttosport:

"La Juventus negli ultimi dieci anni ha investito 745 milioni sul mercato italiano, più di qualsiasi altro club. Soldi veri, che hanno alimentato le casse delle consorelle di Serie A, soldi con i quali è più facile per altre società tenere “i bilanci a posto” e soldi con i quali altre società hanno comprato giocatori per competere nel campionato. Soldi di cui la Fiorentina ha beneficiato più di ogni altra, visto che ha ricevuto dalla Juventus bonifici per 181 milioni di euro.

Infatti, desta meraviglia tanto accanimento sulla Juventus e sul suo operare nel calciomercato, visto che i dirigenti viola, Daniele Pradè e Joe Barone, si sono sempre approcciati in modo molto amichevole con quelli bianconeri (te credo, con tutti i soldi che gli davano, verrebbe da aggiungere); anche di recente, quando hanno chiesto Arthur alla Juventus e lo hanno ottenuto in prestito. E ora il brasiliano gioca, bene tra l’altro, nella Fiorentina con una buona fetta di ingaggio pagato dalla Juventus stessa. La domanda sorge spontanea: anche questo è «falsare il sistema»?".