Non ne gira una giusta per Beltran: un pestone lo mette k.o. e l'argentino se ne va zoppicando da Mestalla VIDEO

Sei presenze e zero gol ma la nottata di ieri è stata particolarmente sfortunata per Lucas Beltran: il suo Valencia ha perso per 2-0 il derby della Comunidad Valenciana contro il Villarreal e l'ex viola è stato costretto ad uscire al 45' per un forte pestone subito nella prima frazione. Fin lì pochi palloni giocati e un'incisività che si fatica a notare, un po' come alla Fiorentina.

Le immagini raccolto da El Chiringuito però hanno mostrato anche un Beltran particolarmente claudicante a fine match, uscire da Mestalla in ciabatte e con una vistosa fasciatura sul collo del piede destro, marcato dai tacchetti di un avversario: