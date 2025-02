"Sono convinto che la Fiorentina lotterà fino all'ultimo per un piazzamento in Champions. Finalmente si vede il vero Moise Kean"

Questo pomeriggio l'ex centrocampisti di Parma e Verona Marco Giandebiaggi, intervenuto ai festeggiamenti per i 10 anni della Alberto Di Chiara Academy, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Raffaele Palladino:

“Adesso cominciano le partite importanti che delineeranno le posizioni finali in classifica. la Fiorentina penso che, come altre squadre, lotterà per un piazzamento in Champions League, anche se con i risultati degli ultimi giorni alla fine credo che avremo solo 4 squadre. Dall'altra parte c'è un Verona che quest'anno sta facendo un piccolo miracolo, e di conseguenza ancora non sappiamo se riuscirà a salvarsi. Mi auguro che riesca a farlo, magari non a discapito del mio Parma. La partita di domenica? Sarà aperta a qualsiasi risultato, anche se sono convinto che il Verona farà di tutto per strappare almeno un punto mentre la Fiorentina vorrà sicuramente ritrovare la vittoria”.

“Kean aveva bisogno di una piazza come quella di Firenze per esplodere definitivamente”

Ha espresso qualche parola anche su Moise Kean: “Il suo rientro rappresenterà sicuramente un handicap per i gialloblu. E' in gran forma, quest'anno mi ha sorpreso facendo molto bene in maglia viola: sopratutto per la maturità che ha dimostrato di avere adesso . Lui aveva bisogno di una piazza come quella di Firenze per esplodere, per dimostrare il suo reale valore che in passato non ha avuto modo di rivelare altrove”.

“A far differenza in questo Fiorentina è il collettivo”

Ha anche aggiunto: “Devo dire la verità su questa Fiorentina: non sono rimasto colpito da un singolo qualsiasi, ma dal collettivo mostrato in campo. Se devo fare il nome di un giocatore che mi ha stupito faccio nuovamente quello di Kean: ha fatto quello step in piu che gli serviva, aveva tante doti inespresse finora. Adesso è diventato un'arma in piu per i viola. Senza dimenticare De Gea tra i pali, una vera e propria sicurezza”.