Il nuovo Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha parlato a Radio Bruno nei giorni dell'inizio del ritiro della Fiorentina al Viola Park, affrontando varie questioni a riguardo e non solo.

‘Finalmente il Viola Park apre le porte ai tifosi della Fiorentina’

‘Il ritiro al Viola Park è iniziato e da domani sarà aperto anche ai tifosi e questo è possibile grazie al completamento dell’area di sosta temporanea da parte della Fiorentina. Ci siamo resi conto che era un'esigenza in comune quella di dare spazio ai tifosi per assistere al ritiro e siamo finalmente arrivati in fondo, così che i tifosi possano recarsi al Viola Park quando la Fiorentina aprirà le porte. Ci sono grandi aspettative su Kean, il centravanti è fondamentale e sono fiducioso in Palladino. Spero che il calciomercato ci riservi qualche altro colpo, saremmo ancora più contenti se riuscissimo a vincere qualcosa'.

‘Emozionante il mio inizio da Sindaco, dal Tour de France alla Fiorentina’

‘Da Sindaco ho avuto un inizio al massimo, dal giallo del Tour de France al viola della Fiorentina, essendo tifosissimo gigliato. Emozionante dare il via da Bagno a Ripoli alla gara, in pochissimi giorni abbiamo fatto il massimo addobbando tutta la cittadina, momento di grande aggregazione oltre che di sport. Il nostro territorio vive un momento molto positivo, con l’arrivo dei tifosi al Viola Park avremo anche la possibilità di ospitare a dormire e non solo i tifosi a Bagno a Ripoli e questo economicamente avrà ricadute utili. Vogliamo lavorare per attirare in maniera sostenibile lavoro e valore".