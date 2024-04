L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio analizzando la sconfitta della Fiorentina contro la Juventus per poi toccare anche altri argomenti.

‘Dopo il calo in campionato credo la Fiorentina punti sulle Coppe ma…’

"Credo che dopo questo calo dal quarto posto al decimo, la Fiorentina voglia puntare sulle due coppe e fa un po' arrabbiare la piazza. Italiano è riuscito a cambiare mentalità, dopo anni di difficoltà ha portato il club a due finali. Quest'anno c'è stato un bell'avvio ma poi un calo evidente. Ci sono stati anche dei singoli che hanno deluso. Per me si punterà sulle due coppe, dove la Fiorentina può giocarsela".

‘Zirkzee meglio di Vlahovic, Chiesa deve giocare solo esterno’

"Vlahovic o Zirkzee per la Juventus? Dico Zirkzee tutta la vita, perchè tecnicamente è più forte di tutti. Come fa giocare la squadra non c'è nessuno come lui, anche a livello internazionale. Chiesa deve giocare esterno e basta, seconda punta non esiste, non ha i tempi. Non ha i tempi e i movimenti per stare in mezzi. Paulo Sousa lo fece giocare a tutta fascia ma è un esterno offensivo da Premier. Perché non deve giocare esterno in Italia? Ovvio, deve dare anche lui di più, ma deve giocare lì".