La marcia (quasi) trionfale della Fiorentina Under 17 di Capparella. E ora viene il bello

Appena una sconfitta stagionale, contro l’Empoli, per la Fiorentina Under 17 di mister Marco Capparella, che ha vinto il proprio girone con due gare d’anticipo grazie al successo per 1-0 in casa della Lazio firmato da Evangelista. La Fiorentina si prende matematicamente il primo posto con 61 punti, davanti a Empoli e Roma che si daranno battaglia per la seconda posizione.

Playoff che inizieranno a giugno

Ora le ultime due partite, ininfluenti ai fini della classifica finale, con la Fiorentina che attende la propria avversaria nei playoff, per iniziare la fase ad eliminazione diretta. L’andata dei Quarti di Finale è prevista per il 2 o il 9 giugno, e la Fiorentina avrà a disposizione due risultati su tre. Da primi classificati del girone infatti, i Viola avranno un ulteriore e preziosissimo vantaggio.

Stefano Maiorana si appresta a calciare un rigore

Bomber Maiorana sugli scudi

Una cavalcata davvero notevole quella del gruppo dei ragazzi della Fiorentina, trascinati dalle reti di bomber Stefano Maiorana, autore di ben 19 centri, e dai 12 gol di Angiolini, ma sorretti anche da una difesa che ha concesso appena 16 reti in 22 gare. E adesso arriverà il bello per la squadra di Capparella, che parte certamente tra le favorite per ottenere il titolo di campione d’Italia.