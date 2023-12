Grassia: "Teniamoci stretto Terracciano, perché la fase difensiva della Fiorentina è scadente. Mina? Lasciamo perdere..."

Storica voce di Radio Rai e tifoso della Fiorentina, il giornalista Filippo Grassia ha parlato a Radio Bruno Toscana di alcune vicende di casa viola: “Devo essere sincero, sono preoccupato per la partita di stasera. Mi ricordo bene la gara dell'anno scorso a Monza, e ovviamente quella di pochi giorni fa contro il Verona che non è stata certamente delle migliori. In questo momento direi di tenerci stretto San Pietro Terracciano, che non sarà un fenomeno ma sta facendo la differenza a fronte di una fase difensiva scadente”.

E poi: “Non so chi abbia consigliato alla dirigenza di prendere Mina, meglio lasciar perdere. Non sarebbe in grado di giocare nemmeno in una squadra di media Serie A, figuriamoci nella Fiorentina. Quanto agli esterni, io ho questa idea di mettere a sinistra Bonaventura - quando sarà disponibile chiaramente - lasciandolo libero di svariare”.