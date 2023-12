Prandelli: "Thiago Motta è stato bravissimo a far emergere le qualità di Zirkzee. Le partite si vincono con i giocatori di qualità"

Intervistato dall'edizione di Bologna de La Repubblica, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato del talento del Bologna Joshua Zirkzee: “Già dall'anno scorso avevo intravisto delle doti tecniche incredibili, ed ero sicuro che Thiago Motta gli avrebbe permesso di mostrarle a tutti. Con la tecnica dei bravi giocatori si vince, non dimentichiamolo mai”.

E poi: “Faccio fatica a dire chi mi ricorda, perché di base non riesco a inquadrarlo in un ruolo ben preciso. Diciamo che preferisco ammirarlo, spero che si possa godere a lungo delle sue giocate e che diventi un modello per le nuove generazioni”.