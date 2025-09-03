Il primo allenamento di Lamptey è rimandato. L'inserimento di Nicolussi Caviglia nei meccanismi viola

Dopo due giorni di riposo assoluto, la Fiorentina ritorna in campo quest'oggi. Un allenamento, quella della squadra al Viola Park che sarà, giocoforza, a ranghi ridotti anche perché ci sono diversi elementi della squadra impegnati con le rispettive nazionali.

Niente Lamptey ancora

Il primo allenamento di Lamptey con la squadra ancora non c'è stato e non ci sarà fino alla settimana prossima. Ovvero fino a quando il giocatore non rientrerà nei ranghi dopo aver risposto alla chiamata del Ghana.

Nicolussi Caviglia

Nel frattempo Pioli potrà lavorare con altri nuovi elementi. In particolare con Nicolussi Caviglia, anche lui arrivato nelle ultime fasi del mercato appena concluso. Senza dimenticarci il fatto che l'ex Venezia avrà un ruolo centrale in questa squadra, almeno in prospettiva, e quindi deve cercare di accelerare il suo periodo di apprendistato.