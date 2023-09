Ora tocca anche a Gasperini, De Ponti: "Ma non può tacere ogni tanto?"

Va avanti l'"interessantissima" querelle tra Commisso e Gasperini, anche sulle pagine del Corriere Fiorentino che per mano del direttore Roberto De Ponti bacchetta in questo caso Gasperini:

"Ribadito che il 'vaffa' di Rocco Commisso era fuori luogo, la nuova uscita dell’allenatore atalantino, che davanti alle telecamere (sì, qui c’erano) si è vendicato sostenendo a mente fredda che quando il numero uno viola parla ‘è come scoperchiare un tombino', dimostra che al peggio non c’è limite, in un’escalation di insulti insopportabile, inaccettabile e soprattutto pericolosa. Ma tacere, ogni tanto, no?".