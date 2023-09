Genk, scontri tra tifosi: La Fiorentina rischia un nuovo divieto in Europa? La situazione

A fine gara il delegato presente a Genk ha avuto un colloquio con la dirigenza viola e non ha escluso sanzioni, dato che i tifosi della Fiorentina si sono trovati coinvolti in tafferuglie anche per il match contro il Basilea, che è costato un turno a porte chiuse in trasferta.

I supporters della viola adesso rischiano un nuovo divieto di trasferta. La partita si gioca sulla recidività. Il possibile divieto sarebbe da scontare contro Cukaricki e Ferencvaros. Un danno che priverebbe sia i tifosi di visitare due mete gettonate (Leskovac e Budapest), sia i giocatori della spinta dei tifosi. A riportarlo è La Repubblica.