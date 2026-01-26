​​

Torna di moda il nome di Samardzic. Moretto: "La Fiorentina negli ultimi giorni ha fatto più di un sondaggio"

Sul proprio canale YouTube, Matteo Moretto ha riportato nuovi dettagli sull'interessamento della Fiorentina per Samardzic, in uscita dall'Atalanta.

Su Samardzic

Samardzic può lasciare l'Atalanta senza dubbio: gli orobici stanno aspettando la proposta giusta, ma sicuramente ascolta e sta ascoltando proposte per Samardzic. Negli ultimi giorni la Fiorentina ha fatto più di un sondaggio, ma senza affondare veramente: anche la Lazio è in corsa, ma non credo ci siano contatti recenti tra le parti”.

Su Kean

“Qualora l'Al-Hilal vendesse Marcos Leonardo, il primo nome sulla lista di Inzaghi è quello di Kean, ma la Fiorentina chiede tanti soldi e bisogna capire se il giocatore poi apre a questa possibilità”.

