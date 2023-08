Il punto sul mercato: L'attesa spasmodica per Beltran e i due volti nuovi planati su Firenze. Stallo per Amrabat, prosegue la caccia al difensore

Nella giornata di oggi sono approdati a Firenze due nuovi importanti acquisti della Fiorentina, ovvero l'attaccante M'Bala Nzola, preso dallo Spezia e il portiere Oliver Christensen prelevato dall’Hertha Berlino. Entrambi hanno sostenuto le visite mediche e per loro manca soltanto l'ufficialità da parte del club viola. Due tasselli importanti sono stati sistemati nel puzzle viola, in attesa dell'arrivo dell'altro attaccante, Lucas Beltran. Per lo sbarco a Firenze dell'argentino dovrebbe trattarsi di questioni di ore, soprattutto ora che il suo River Plate è stato eliminato questa notte in Coppa Libertadores.

C'è una fase di momentaneo stallo per quanto riguarda la trattativa tra la Fiorentina e il Manchester United per il centrocampista viola Sofyan Amrabat, nonostante l'allenatore Erik ten Hag abbia specificatamente richiesto rinforzi sul mercato.

In ottica uscite va ricordato l'arrivo del giovane attaccante Filippo Distefano alla Ternana, che va così a rimpinguare la colonia viola nel club umbro. Si attendono novità sul futuro del portiere Michele Cerofolini, obiettivo del Frosinone, e del difensore Lucas Martinez Quarta, per il quale dall'Argentina si parla sempre di più di un suo ritorno al River Plate. Su Christian Kouame e Aleksandr Kokorin non ci sono invece aggiornamenti, come testimoniato per quest'ultimo dal suo stesso agente.

Trovare un altro centrale di difesa sarà il nuovo obiettivo di mercato dei viola, anche perché l'Ajax sembra intenzionata a fare sul serio per l'obiettivo viola Josip Sutalo, offrendo alla Dinamo Zagabria 20 milioni in contanti più bonus per il cartellino del giocatore. Una risposta su questa trattativa dovrebbe arrivare entro due giorni, con la Fiorentina che seguirà comunque tutte le relative mosse dei due club e valutare se e come agire.