E Colpani dov'è? Una condizione ancora da trovare ma prima di Parma gli resta solo l'esame Friburgo

Fa piuttosto specie l'invisibilità letterale di Andrea Colpani, in assenza di report sulle sue condizioni: l'unico acquisto viola assimilabile al centrocampo (ma più alla trequarti) ancora non ha disputato un minuto in amichevole e anche ieri con il Montpellier è rimasto fuori. Un debito di condizione? Qualche problemino che si porta dietro da Monza? Probabilmente un mix di tutto ciò.

Fatto sta che, mettendo da parte l'amichevole di stasera a Grosseto, di livello non certo così probante, a Colpani resterà solo l'amichevole con il Friburgo per mettere un po' di minutaggio in vista del primo match ufficiale. Un ritardo che si aggiunge a quello già abnorme sul mercato, incapace fin qui di portare anche un solo interprete a Palladino in un reparto che ha perso cinque elementi.