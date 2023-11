Il duello fra Torreira e Amrabat finisce in parità. Ma, ancora una volta, l'ex Fiorentina ha impressionato più del marocchino

È da poco terminata Galatasaray vs. Manchester United, gara valida per il quinto turno del girone di Champions League che vedeva fronteggiarsi due ex Fiorentina. L'incontro ha visto fronteggiarsi sia Lucas Torreira, oggi in Turchia, sia Sofyan Amrabat, oggi dei red devils ancora proprietà della fiorentina.

La partita è finita con un rocambolesco 3-3 al termine di una rimonta dei padroni di casa. Per Amrabat meno di un'ora di gioco in campo caratterizzata da una classica ammonizione ai suoi danni. Per Torreira invece prestazione più positiva, condita anche da un salvataggio nei minuti finali.