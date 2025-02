Zanetti: "Contro la Fiorentina abbiamo fatto un'impresa. Abbiamo concesso poco ad un avversario di valore"

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha festeggiato tantissimo dopo il gol di Bernede, correndo dentro il campo.

“E' stata gioia, gioia pura - ha raccontato - Sono contento per i ragazzi, mi sono stretto a loro in questo momento di difficoltà. Oggi dovevamo in tutti i modi portare questa partita a casa e aveva una valenza altissima vincere”.

E poi: “Bisognava mettere in campo una prestazione al limite della perfezione, considerando il valore dell'avversario, al quale abbiamo concesso poco. Quando si crede in qualcosa possiamo fare delle imprese come questa”.