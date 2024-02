Nel Consiglio comunale di Firenze odierno c'è stato spazio anche per parlare dello stadio Padovani, impianto che potrebbe ospitare la Fiorentina durante la stagione 2025-26. Le critiche al progetto arrivano dai Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune:

“Non c'è solo il calcio, anzi. I famosi 10 milioni votati per il Padovani ci era stato detto che non c'entravano con la Fiorentina. Poi è emerso quanto si fosse camuffata la realtà. Per questo abbiamo voluto presentare un testo che desse centralità anche alla palla ovale, che ha registrato un voto contrario - poco motivato - da parte dei gruppi Lega e Centro.

Con l'ordine del giorno abbiamo impegnato Sindaco e Giunta: «A dare continuità alle soluzioni prospettate per il rugby fiorentino, senza compromettere le attività di questa disciplina, anche utilizzando i cosiddetti “campini” Astori in modo temporaneo. A definire tempi di realizzazione degli adeguamenti necessari per la pratica del rugby ai cosiddetti “campini” Astori (illuminazione, attrezzature, etc.); A chiarire le spese di manutenzione richieste per gli impianti provvisori, senza gravare eccessivamente sulle società sportive del rugby”.