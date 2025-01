A Radio Bruno ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, intervenendo su vari temi di casa viola. Queste le sue parole: “Colpani? Secondo me da mezzala potrebbe funzionare, magari insieme a due centrocampisti più di posizione che lo possano lasciare più libero. In questo momento è un po' sacrificato, lo ha detto anche Palladino”.

E ancora: “Se una figura importante come il capitano viene estromessa dallo spogliatoio il gruppo può risentirne. Ma non per questo si deve pensare che questo sia il caso della Fiorentina. Commisso? E' importante più che altro per l'ambiente. Anche quando le cose andavano male era sempre positivo. Mai una parola di troppo, mai una tensione”.