Commisso di ritorno a Firenze: vicinanza alla squadra e programmazione le priorità del patron della Fiorentina

Come scrive questa mattina La Repubblica edizione Firenze, Rocco Commisso è pronto a tornare a Firenze. Nei prossimi giorni il presidente della Fiorentina tornerà in Italia con l'obiettivo di stare vicino alla sua squadra e ai suoi ragazzi in un momento difficile, ma non solo.

Sul tavolo c'è anche la programmazione del futuro, sia per quanto riguarda l'aspetto sportivo per quello infrastrutturale, con il tema stadio che rimane prioritario.