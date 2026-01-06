Una nuova svolta per Bove? L'ex Fiorentina vuole "liberarsi" dalla Roma

Arriva una novità sul fronte Edoardo Bove. Il calciatore, che lo scorso 1 dicembre 2024 ha sofferto un malore durante Fiorentina-Inter, sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma, club che lo aveva ceduto in prestito ai Viola.

Quale sarà il suo futuro?

L'interruzione del rapporto fra giallorossi e il centrocampista classe 2002, fermo appunto da più di un anno, non è propedeutica a smettere bensì a cercare una nuova squadra all'estero.

Essere così libero di valutare evenutali possibilità in altri paesi. Bove, infatti, ha dichiarato più volte di voler tornare in campo il prima possibile. E tutti noi glielo auguriamo caldamente. Forza ragazzo, torna presto.