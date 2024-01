Il commentatore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Antonio Di Gennaro è intervenuto a Tag24.it per parlare della squadra viola e del suo momento, non semplicissimo: “Gennaio non positivo, ma vedo comunque la proposta di gioco. Sicuramente la bagarre in zona Champions non era prevista, è difficile competere su così tanti fronti con la rosa che Italiano ha a disposizione. Quarto posto possibile? Se la può ancora giocare”.

“Italiano ha cambiato tatticamente”

Sugli errori in campo: “Devono essere rivisti alcuni fattori, anche perché Italiano ha cambiato tatticamente e continua a farlo. E ce lo vedo con una difesa a tre, ci può stare un simil 3-4-2-1 per la Fiorentina. Tanti sbagli nascono da una questione di atteggiamento, è difficile. Questo racconta che la crescita non è stata totale”.

“Mi concentrerei sul campionato”

Sugli obiettivi stagionali: “Test contro l'Inter importante per capire quanto si potrà ancora dare in campionato. Dovessi scegliere, mi concentrerei più sulla corsa Champions come la Lazio dell'anno scorso, che ha rinunciato alla Conference. Farei la stessa cosa? Sì”.