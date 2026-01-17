Anche Pablo Pinones-Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha avuto modo di parlare nel post-partita ricordando così Commisso.

Il ricordo del mister

“Tutti i nostri pensieri sono con la famiglia del Presidente, è una giornata molto pesante per tutti, mandiamo tutti gli abbracci e i pensieri che possiamo per sua moglie e i suoi figli. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che ci ha portato il Presidente, mi commuovo a pensare a quanto ha dato al calcio femminile e a noi".

"Guardatevi attorno, nessun altro ha questo impianto, dobbiamo essere molto orgogliosi e grati di tutto questo. Sono qui da poco tempo, c'è tanta gente che lo conosceva meglio, e tutti mi hanno sempre parlato bene di lui e della sua famiglia. La gente venga a vedere il Viola Park per rendersi conto di ciò che hanno fatto per la Fiorentina e per Firenze come città”.