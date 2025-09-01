FUORI DAL CORO: Dite la vostra sul calciomercato della Fiorentina

Fuori la voce

E dopo il gong del calciomercato della Fiorentina ecco il vostro momento, con il classico spazio dedicato ai lettori di Fiorentinanews.com. Si chiama ‘Fuori dal Coro’ e vi permette di dire la vostra sul mercato appena concluso della squadra viola.

L'ora dei vostri commenti

Vi è piaciuta la sessione di acquisti? Vi hanno convinto le scelte della società? Chi è stato il miglior acquisto? E il peggiore? Potete dircelo (così come potete fare qualsiasi considerazione vogliate) commentando questa notizia. Sotto con le opinioni!