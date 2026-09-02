Catherine Commisso: "Rocco voleva costruire uno stadio nuovo. Sapeva di stare male e ci teneva a finire il Viola Park prima di andarsene"

“Da quando siamo arrivati abbiamo fatto grandi investimenti. Lo facciamo per rendere la storia della Fiorentina ancora più grande di quella che è”.

“Rocco voleva uno stadio nuovo”

Così Catherine Commisso ha parlato in occasione della cena di gala organizzata per la partita delle leggende, in programma stasera al Franchi. “Rocco voleva fare lo stadio - continua - ma quando ha capito che era una cosa impossibile in questa città ha deciso di investire sul Viola Park. Non voleva investire su uno stadio vecchio, lui lo voleva nuovo di zecca. Nardella disse che l'avrebbe fatto lui, ma non aveva i soldi e così ci ha pensato Rocco".

“Voleva finire il Viola Park prima di andarsene”

E poi: “Nell'ultimo periodo Rocco aveva capito di stare male, ma ha voluto continuare il suo lavoro per gli altri. Voleva finire il Viola Park e dargli il suo nome prima che se ne andasse”. Lo riporta La Nazione.