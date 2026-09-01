Commisso: "1,1 miliardi messi nella Fiorentina. Vogliamo rendere la storia della squadra più grande di quella che è"

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha tenuto un discorso al cospetto delle leggende gigliate all'interno del Viola Park.

Il numero uno del club ha detto tra le altre cose: “Da quando siamo arrivati ​​noi della famiglia Commisso - le parole sono riportate da Italpress - abbiamo fatto i più grandi investimenti in questo club, non solo nelle strutture, ma anche per quanto riguarda il monte ingaggi e i giocatori. In tutto circa 1,1 miliardi di euro, quindi se ci pensiamo sono tantissimi soldi e noi lo facciamo proprio per rendere la storia della Fiorentina ancora più grande di quella che è”.

“La cifra più alta nell'ultimo mercato estivo”

E poi: “Se guardate anche per esempio all'ultima sessione del mercato estivo, abbiamo speso la cifra più alta mai spesa dalla Fiorentina per quello che riguarda i nuovi giocatori arrivati”.

“Fondamentale investire sui giovani”

Infine: "Riteniamo che questi investimenti siano veramente importanti, ma la cosa principale secondo noi è investire nelle giovanili. Ecco perché abbiamo costruito il centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park, per dare giovani al nostro calcio anche per la nostra Nazionale".