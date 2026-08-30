Commisso dedica una maglia speciale ad Antognoni e svela: "Voglio incontrarlo nei prossimi giorni" - FOTO

Durante i festeggiamenti per il Centenario della Fiorentina al Franchi, c'è stato anche un momento dedicato al grande assente di serata: Giancarlo Antognoni. Mentre la sua bandiera continuava a sventolare solitaria in Curva Ferrovia, il presidente viola Giuseppe Commisso ha presentato una maglia speciale dedicata all'Unico 10 viola, firmata da tutti i membri della prima squadra. La maglia numero 10 viola, in suo onore, questa stagione sarà ritirata.

Le parole di Commisso

"Prima di guardare al futuro, dobbiamo onorare Giancarlo Antognoni. La parte più nobile del nostro passato. Ha giocato solo con la maglia della Fiorentina. Lui è talento, lui è eleganza, lui è lealtà. Giancarlo è la Fiorentina e Firenze. Ti vogliamo bene. Voglio incontrare Giancarlo personalmente nei prossimi giorni".

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