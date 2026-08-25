Frey: "La scelta di Antognoni per il Centenario va rispettata. Nella storia della Fiorentina viene prima di tutti"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi in vista degli imminenti festeggiamenti per il centenario della squadra e avendo modo anche di tornare sulla vicenda Antognoni.

‘Firenze e la Fiorentina ancora oggi mi danno tantissimo affetto’

“Sono stato in molte squadre, che rispetto e a cui voglio bene. Ma per Firenze e la Fiorentina il discorso è diverso: ho sempre detto di voler ridare indietro tutto ciò che ho ricevuto da questa squadra e il suo popolo, tanto tantissimo affetto che ancora oggi continuo a ricevere. La Fiorentina è un club importantissimo che ha avuto tanti campioni e una bella storia, ecco perché sono molto affezionato a questo club. Sono felice di aver partecipato alla fase organizzativa dei festeggiamenti per il Centenario, ai quali sarò felicissimo di poter riabbracciare amici ed ex compagni che come me hanno fatto la storia della Fiorentina”.

‘Nella storia della Fiorentina per primo c’è Antognoni'

“Antognoni? Ho parlato tanto con Giancarlo, so come stanno le cose. Gli ho detto che sarebbe stato un onore avere lui come capitano, anche se solo per 90 minuti. La sua scelta va rispettata. Quando ho iniziato a rappresentare questo club, ho da subito capito l'importanza delle leggende e dei giocatori simbolo che mi hanno preceduto. E nella storia della Fiorentina, prima c'è Giancarlo, e poi ci siamo tutti noi altri sotto di lui. Le bandiere non esistono più, lo sappiamo, ed è per questo che la loro importanza dura nel tempo, quindi è motivo di orgoglio per i tifosi e per chi vuole bene a questo club avere un simbolo come Antognoni”.