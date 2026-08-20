Quella freddezza che ha creato una frattura insanabile. L'amore ferito e il no al centenario di Antognoni

Uno strappo che non c'è verso ricucire. Il Corriere della Sera torna stamani sul tema Antognoni e l'assenza annunciata della bandiera viola al centenario della Fiorentina.

Freddezza

In particolare si legge che la freddezza con cui è stato liquidato a suo tempo da Rocco Commisso e dai suoi dirigenti ha alzato muri invalicabili che neppure Giuseppe, il giovane presidente, è riuscito ad abbattere.

Eppure Commisso junior aveva inviato un’offerta di pace importante per rimettere insieme tutto, ma Antognoni ha risposto picche.

Storia velenosa

La storia è complicata, velenosa e dolorosa. Non importa chi ha ragione o torto. Il tempo non ha smussato gli angoli. Di sicuro si tratta di un’occasione persa. Ma i tifosi continuano a sperare ancora in un ripensamento.