I ricordi di Monelli: "Il migliore di tutti è stato Antognoni. Lo sento ancora oggi e..."

Si avvicina il centenario della Fiorentina, una splendida occasione per far rivivere i ricordi storici di questo club. Ci pensa anche l'ex calciatore Paolo Monelli, in viola dal 1981 al 1987, che ha parlato a La Provincia di Como.

“Il migliore di tutti è Antognoni”

“Nella mia vita ho giocato con tanti campioni in maglia viola, da Passarella a Bertoni. Poi, in tutta la carriera, ho condiviso lo spogliatoio con Oriali, Gentile, Massaro… e tanti altri. Eppure non ce ne sono come Antognoni”.

“Lo sento ancora oggi”

“Se devo ricordare il migliore di tutti, dico senza dubbio Giancarlo Antognoni. Lo menziono come calciatore e come persona. Lo sento ancora oggi, per me è stato un immenso piacere giocare con lui nella Fiorentina”.