Baldini sta con Antognoni: "Fatti dare il permesso dal sindaco e festeggia allo stadio solo con i fiorentini. La Fiorentina è dei tifosi"

Il tema Antognoni accompagnerà inevitabilmente i festeggiamenti per il Centenario e ha diviso l'ambiente viola anche nella giornata di ieri, per le parole dello stesso Unico Dieci. Presente allo stesso evento in Versilia, anche il ct dell'U21 Silvio Baldini lo ha appoggiato così:

"Ti fai dare il permesso dal sindaco e vai allo stadio per festeggiare con i fiorentini. La Fiorentina è dei tifosi viola, se ti senti umiliato dalla proprietà è giusto non andare ma la Fiorentina non è la loro. La storia è immortale e la storia la devi rispettare".