Antognoni non è l'unico forfait prestigioso al Centenario. Chantal Borgonovo: "Avvertiti solo ieri, purtroppo avevamo già programmi"

La querelle tra Giancarlo Antognoni e l'attuale proprietà viola sta tenendo banco in questi giorni e guastando un po' il clima in vista del Centenario ma non è l'unico caso scomodo in casa Fiorentina. Come riportato dal Corriere Fiorentino infatti, anche la famiglia Borgonovo, per voce della signora Chantal, ha annunciato il forfait:

"Desidero ringraziare di cuore tutti i tifosi della Fiorentina per il costante e immenso affetto che dimostrano ogni giorno verso la memoria di Stefano. Ci tengo a comunicare personalmente, per totale trasparenza verso la città e la tifoseria, che la mia famiglia non sarà presente alle celebrazioni del 29 agosto allo Stadio Franchi. L’invito ufficiale del club ci è stato recapitato solo ieri, 6 agosto; con un preavviso così stretto, avevo già pianificato e prenotato da tempo un viaggio personale che non è possibile rimandare, anche a fronte di una gestione logistica che non ha agevolato una nostra presenza. Il legame indissolubile tra Stefano e Firenze vive ogni giorno nel cuore della sua meravigliosa tifoseria, oltre ogni singola serata ufficiale. Saremo vicini con il cuore a tutti i tifosi il 29 agosto. Buon Centenario a tutta la Firenze viola!».