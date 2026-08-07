Carlo Conti: "Gran lavoro di Paratici, tornare in UEFA sarebbe già ottimo. Antognoni? Ci ripensi, la Fiorentina ha fatto un gran passo"

Sul momento in casa Fiorentina, il noto conduttore televisivo e tifosissimo viola Carlo Conti è intervenuto a Intoscana.it: “Come l'anno scorso non ero catastrofista da Serie B sicura, quest'anno dico già di fare un po' attenzione perché qualcuno parla di Champions… andiamoci piano, gradino dopo gradino. Sicuramente Paratici sta facendo un grandissimo lavoro, sono soddisfatto. Adesso il Grosso, parafrasando, viene in campo”.

“Grandissimo lavoro di Paratici. Provocazione? Intanto…”

Scudetto in 3-5 anni, provocazione? “Sarebbe meraviglioso… Io il secondo l'ho vissuto, fu la prima maglia della Fiorentina che mi regalarono. Non c'erano i nomi ma era un numero 10, di Picchio De Sisti che tra l'altro è nato il mio stesso giorno. Ancora oggi, il 13 marzo, il primo augurio di compleanno che faccio è a lui. Sarebbe fantastico vivere qualcosa del genere, il primo di mio figlio. Ma andiamo con calma, sarebbe tanta roba intanto un piazzamento UEFA. E perché no, magari una Coppa Italia…”.

“Mi dispiace molto per Antognoni. Gran passo per la Fiorentina, Giancarlo ci ripensi”

Sulla situazione di Antognoni: “Mi dispiace molto, sono cose personali. La Fiorentina ha fatto un grandissimo passo con il ritiro della 10, è un segno di distensione. A Giancarlo? Direi di ripensarci, perché è la bandiera della Fiorentina e l'unico 10”.