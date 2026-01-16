Valcareggi: "Fortini diventerà un grande calciatore. La Fiorentina deve blindarlo e non ripetere l'errore commesso con Kayode"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Dietro ai risultati negativi della prima parte di stagione non c'era il modulo, ma le prestazioni dei singoli giocatori che erano tutte insufficienti. Ora invece i singoli rendono, molti di loro si esaltano, e di conseguenza arrivano risultati positivi. Non è che con la difesa a quattro si vince e con la difesa a tre si perde, non funziona così”.

“Fortini va blindato”

Poi ha aggiunto: “Non vincevano da tanto, ieri ci sono riusciti. La squadra di Italiano è forte, ma lo è anche la Fiorentina. Fortini? Non bisogna assolutamente cederlo, sarebbe un errore così come lo fu la cessione di Kayode. Se io fossi la Fiorentina e il ragazzo chiedesse un aumento di stipendio, glielo darei ma solo se lo merita con le prestazioni in campo. Fortini va blindato, bisogna fargli un quinquennale: parliamo di un calciatore vero, che emergerà, con un grande fisico. Come fai a darlo via quando ancora deve cominciare?”.