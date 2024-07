L'eterno assalto a Gudmundsson: la Fiorentina sembra intenzionata a riprovarci. La situazione

Il sogno di mercato della Fiorentina, ormai da gennaio, si chiama Albert Gudmundsson. Già a gennaio il club viola aveva avanzato un tentativo concreto, prontamente rifiutato dal Genoa vista l'irremovibile richiesta di 30 milioni di euro. Ma potrebbe non essere finita.

La Fiorentina ci riproverà

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'interesse della Fiorentina per Gudmundsson resta vivo e non si è mai affievolito. I viola ci riproveranno dopo l'assalto in inverno. Concorrenza? L'Inter resta vigile, nonostante le recenti smentite, ma deve procedere a qualche uscita in attacco.