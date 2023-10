Pradè: "La vera vittoria è vedere in campo cinque giocatori del nostro vivaio. Avversario morbido? In Europa non esistono partite facili"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria con il Cukaricki “Oggi la nostra vittoria è avere avuto cinque prodotti del nostro vivaio in campo. Poi ovviamente c'è l'aspetto sportivo, e quindi l'importanza di ritrovare subito il sorriso dopo una battuta di arresto come quella con l'Empoli. Poteva sembrare una partita facile, ma sappiamo bene che non ne esistono in Europa”.

E poi: “E' stato importante aver fatto sei gol, e sono contento abbiano segnato giocatori diversi. Mi auguro che l'infortunio di Kayode non sia grave, sarebbe veramente una sfortuna considerando anche l'assenza di Dodò”.