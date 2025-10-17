De Rossi pronto a tornare in panchina: in quota è duello Fiorentina-Torino

Daniele De Rossi è pronto a tornare in Serie A. Dopo la rescissione con la Roma, ultima squadra allenata fino al 18 settembre 2024, data del suo esonero, il 42enne ex fuoriclasse dei giallorossi è in cerca di una nuova squadra.

Torino in pole

Sulla lavagna dei bookmaker, come riporta Agipronews, sono tante le possibili compagini pronte ad assicurarsi le sue prestazioni entro Natale, con il Torino in pole: vale infatti 1,75 su Goldbet e Better l'ingaggio di De Rossi da parte del club di Urbano Cairo, complice un inizio di stagione difficile con Marco Baroni alla guida dei granata.

E poi la Fiorentina

Alle spalle dei piemontesi, a 2, c'è la Fiorentina di Stefano Pioli, altra squadra che fin qui ha deluso le aspettative. Al terzo gradino del podio, a 4, troviamo il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, ancora senza vittorie in Serie A, mentre vale 5 il passaggio dell'ex centrocampista della Nazionale al Parma, altra squadra che punta alla salvezza ed attualmente allenata da Carlos Cuesta. Più lontane Genoa e Verona, offerte rispettivamente a 10 e a 20, mentre si sale a 50 per un suo clamoroso ritorno sulla panchina della Roma.