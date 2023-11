La sosta della Primavera di Galloppa in zona play-out: una complicata stagione di ricambio

I fasti delle ultime versioni della Primavera sembrano lontani, considerato come si è aperta questa stagione per la Fiorentina. La squadra di Galloppa ha raccolto appena una vittoria fin qui ed è reduce da due pareggi interni, conquistati in extremis con Verona ed Empoli. Alla sosta di novembre i ragazzi viola sono in zona play-out con 7 punti in 10 giornate: dietro solo Bologna, Lecce e Frosinone. E alla ripresa la Fiorentina farà visita al Torino.

Questa la classifica parziale del Primavera 1:

Inter 24, Milan 23, Lazio 21, Sassuolo 19, Empoli 17, Atalanta 17, Roma 17, Juventus 16, Torino 15, Genoa 14, Cagliari 14, Verona 11, Sampdoria 11, Monza 10, Fiorentina 7, Bologna 5, Lecce 4, Frosinone 1.