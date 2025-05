Il portiere classe 2007 della Fiorentina Primavera Tommaso Vannucchi, da 8 anni in viola, ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata, toccando vari temi della propria lunga esperienza in viola.

‘Sogno di portare la Fiorentina più in alto possibile’

‘Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni, e all’inizio il desiderio spesso è quello di fare l'attaccante. Fin da piccolo però ho avuto la passione per il ruolo del portiere, e ho capito che il mio destino era in porta. Il mio sogno principale è quello di esordire con la maglia della Fiorentina e portarla più in alto possibile, poi di conquistare qualcosa con la Nazionale, un Europeo o un Mondiale".

“Ai piccoli che vogliono iniziare a giocare a calcio direi di non mollare mai, perchè ci saranno periodi difficili nel calcio come nella vita, di guardare avanti e mai indietro, pensando al futuro. Ho un ottimo rapporto con tutti. Mi trovo benissimo con Balbo, che è in convitto con me, e con gli altri ragazzi classe 2007 con cui ho condiviso il percorso alla Fiorentina fin dagli inizi. Devo ringraziare tutti gli allenatori che hanno sempre creduto in me".

‘Non sono scaramantico, mi piace lo sport in generale’

“Sono un ragazzo molto tranquillo, non do peso a molte scaramanzie. Per abbassare la pressione pre partita mi piace ascoltare la musica e svagarmi, senza pensare troppo al campo, poi dal riscaldamento si pensa alla gara. Mi piace molto anche il basket, tutta la mia famiglia è di cestisti, a partire dal nonno, poi mio padre e mia madre. Mi piace comunque lo sport in generale”.